Слот: «В двух последних сезонах «Ливерпуль» был далёк от «Манчестер Сити» и «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о борьбе за титул Английской премьер-лиги.

В двух последних розыгрышах чемпионата Англии главным преследователем «Манчестер Сити» был лондонский «Арсенал». «Ливерпуль» завершил кампанию-2023/24 на третьей строчке, а годом ранее стал пятым.

«Мы должны понимать, что в последние два сезона «Ливерпуль» был довольно далёк от «Манчестер Сити» и «Арсенала», – делится мыслями Слот, которого цитирует Anything Liverpool. – Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить это отставание», – заявил нидерландский специалист.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» нынешним летом. Он заменил Юргена Клоппа, занимавшего пост с 2015 года.

В субботу «красные» сыграют против «Ипсвича» в поединке первого тура АПЛ.