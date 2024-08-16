В «Наполи» надеются завершить подписание Лукаку на следующей неделе

«Наполи» не теряет надежд в переговорах по нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.

Клубы уже давно ведут обсуждения, но договориться об условиях сделки по-прежнему не удаётся. Согласно данным журналиста Руди Галетти, после недавних переговоров представители «Наполи» убеждены, что подписание бельгийца возможно завершить уже на следующей неделе. Сам 31-летний форвард хочет воссоединиться с тренером Антонио Конте и ждёт, когда «Челси» одобрит трансфер.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». С Конте игрок знаком по совместной работе в миланском «Интере» в период с 2019 по 2021 год.