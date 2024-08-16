Холанн может стать лишь третьим игроком, выигравшим «Золотую бутсу» АПЛ трижды кряду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн начинает свой третий сезон в Англии.

Норвежец стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги в двух предыдущих кампаниях, забив 36 и 27 голов. Как отмечает Squawka, по итогам нового розыгрыша чемпионата Холанн может стать лишь третьим футболистом, трижды подряд забиравшим «Золотую бутсу» АПЛ. На данный момент это достижение покорялось только Алану Ширеру (1995-1997) и Тьерри Анри (2004-2006).

В первом туре чемпионата Англии «горожане» сыграют на выезде против «Челси». Матч пройдёт 18 августа, его начало запланировано на 18:30 по московскому времени.