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Форвард «Арсенала» Нкетиа заинтересовал ещё один клуб АПЛ

16 Августа 2024 • 02:25 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
1 1.19 X 7.80 2 15.00
17.08 17:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Приобрести 25-летнего футболиста пытался французский «Марсель», однако сделка сорвалась. Позднее сообщалось об интересе к англичанину со стороны «Борнмута», но «вишни» в итоге сделали выбор в пользу Эванилсона («Порту»). По сообщениям журналиста Экрема Конура, теперь в гонку за Нкетиа включился «Кристал Пэлас». Руководство «орлов» высоко оценивает способности форварда «канониров».

Контракт Эдди Нкетиа с «Арсеналом» истекает в 2027 году. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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