Форвард «Арсенала» Нкетиа заинтересовал ещё один клуб АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Приобрести 25-летнего футболиста пытался французский «Марсель», однако сделка сорвалась. Позднее сообщалось об интересе к англичанину со стороны «Борнмута», но «вишни» в итоге сделали выбор в пользу Эванилсона («Порту»). По сообщениям журналиста Экрема Конура, теперь в гонку за Нкетиа включился «Кристал Пэлас». Руководство «орлов» высоко оценивает способности форварда «канониров».

Контракт Эдди Нкетиа с «Арсеналом» истекает в 2027 году. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.