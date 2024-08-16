Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о силе состава своей команды.

Недавно ряды «красных дьяволов» пополнили Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, играющие в центре и на правом фланге обороны соответственно. По мнению нидерландского рулевого, «Юнайтед» подходит к старту нового сезона Премьер-лиги с достойным подбором исполнителей в составе.

«Я очень рад, что у нас много качественных игроков, есть из кого выбирать. В нашем составе есть футболисты с разными качествами, что тоже важно.

Мы надеемся провести 60 матчей в сезоне. «Выживают» самые стойкие, поэтому не обойтись без глубины состава, правильной ротации», – цитирует The United Stand тен Хага.

Матч первого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится в пятницу.