Тен Хаг рассказал о состоянии Зиркзее перед матчем первого тура Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом» в поединке первого тура нового розыгрыша Английской премьер-лиги.

Вопросы вызывает состояние новичка «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее. Форвард провёл на скамейке запасных встречу Суперкубка Англии против «Манчестер Сити», а в предсезонных матчах ни разу не был даже в заявке.

«Он уже близок [к возвращению]. В последние месяцы в «Болонье» он получил травму, а затем был в заявке сборной Нидерландов на Евро. В связи с этим он не участвовал в наших предсезонных играх, ему не хватает практики. Вот в чём его проблема на текущий момент», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова тен Хага.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» состоится 16 августа в 22:00 по московскому времени.