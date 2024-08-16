Осимхен не согласится на сокращение зарплаты ради «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не готов идти на уступки, чтобы облегчить свой трансфер в «Челси».

На этой неделе состоялась встреча представителей «Наполи» и «Челси», в ходе которой последние заявили о намерении сделать предложение по нигерийскому футболисту. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, перед этим «синим» предстоит урегулировать некоторые вопросы с самим Осимхеном. Проблема в том, что 25-летний форвард не согласен на аренду и не готов идти на сокращение зарплаты – сейчас он зарабатывает 11 млн евро, и в лондонском клубе не могут удовлетворить такой запрос.

Трансферная стоимость Виктора Осимхена оценивается экспертами Transfermarkt в 100 млн евро.