«Манчестер Сити» готовит долгосрочный контракт для одного из ключевых игроков

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш скоро получит предложение по новому контракту от клуба.

Руководство «горожан» намерено заключить с португальцем новый договор сроком до 2030 года, информирует журналист Стив Кей. Планируется, что в будущем центрбек станет капитаном команды, также ему предложат значительную прибавку к зарплате.

Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года из «Бенфики». На счету 27-летнего футболиста четыре забитых мяча и пять голевых передач в 179 матчах за коллектив Хосепа Гвардиолы.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.