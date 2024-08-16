«Саутгемптон» начал переговоры по полузащитнику «Челси»

Футболист «Челси» Лесли Угочукву может перебраться в «Саутгемптон».

В четверг представители клубов встретились для обсуждения условий аренды 20-летнего хавбека, сообщает журналист Дэвид Орнштейн. Известно, что в сделку не будет включена опция выкупа.

Лесли Угочукву перешёл в «Челси» из французского «Ренна» в августе прошлого года. Стоимость трансфера составила 27 млн евро. Текущий ценник игрока на портале Transfermarkt – 25 млн евро.

В составе «синих» француз провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2030 года и предусматривает опцию автоматического продления ещё на год по решению клуба.