Санчо вряд ли перейдёт в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» готов дать игроку шанс

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо с высокой долей вероятности останется в клубе.

Англичанина привлекает возможность перехода в «ПСЖ» – именно парижане считались главными претендентами. Однако ситуация, похоже, ограничится одним лишь интересом, поскольку гранд Лиги 1 не планирует делать предложение по Санчо, сообщает Telegraph. В «Манчестер Юнайтед» готовы предоставить 24-летнему футболисту шанс вновь проявить себя.

По слухам, «красные дьяволы» запрашивали за Джедона Санчо около 60 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока вдвое дешевле.

В пятницу команда Эрика тен Хага стартует в Премьер-лиге домашним матчем против «Фулхэма».