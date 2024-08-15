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Санчо вряд ли перейдёт в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» готов дать игроку шанс

15 Августа 2024 • 23:22 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 6.80 X 4.60 2 1.45
Через 21 ч. 49 мин.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо с высокой долей вероятности останется в клубе.

Англичанина привлекает возможность перехода в «ПСЖ» – именно парижане считались главными претендентами. Однако ситуация, похоже, ограничится одним лишь интересом, поскольку гранд Лиги 1 не планирует делать предложение по Санчо, сообщает Telegraph. В «Манчестер Юнайтед» готовы предоставить 24-летнему футболисту шанс вновь проявить себя.

По слухам, «красные дьяволы» запрашивали за Джедона Санчо около 60 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока вдвое дешевле.

В пятницу команда Эрика тен Хага стартует в Премьер-лиге домашним матчем против «Фулхэма».

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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