Трансфер Нету в «Челси» стал «серьёзным ударом» для «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» уступил «Челси» в трансферной борьбе за вингера Педру Нету.

Португалец покинул «Вулверхэмптон» и пополнил ряды «синих» в конце прошлой недели. Стоимость сделки оценивается в 60 млн евро без учёта бонусов. Подписать 24-летнего игрока также пытался «Тоттенхэм», и его переход в «Челси» стал «серьёзным ударом» для «шпор», докладывает журналист Пол О'Кифи.

«Тоттенхэм» предложил за Педру Нету 40 млн фунтов стерлингов (почти 48 млн евро) плюс Оливера Скиппа. В клубе были уверены, что трансфер состоится, но предложение «Челси» оказалось для «волков» более привлекательным.