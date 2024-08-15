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«Манчестер Сити» может подписать звезду «Барселоны» с ценником в 80 млн евро

15 Августа 2024 • 22:43 Комментировать

«Манчестер Сити» строит планы по усилению состава своей команды. Как сообщает Football365, ссылаясь на источники из Испании, «горожане» нацелились на полузащитника Педри из «Барселоны».  

21-летний Педри очень нравится главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Испанец ранее уже контактировал с «Барселоной» по поводу Педри, но президент клуба Жоан Лапорта блокировал переговоры. Теперь, после ухода Хави и прихода на тренерский мостик Ханса-Дитера Флика, «сине-гранатовые» не считают Педри неприкасаемым.

«Манчестер Сити» может включить в сделку Матеуса Нунеса, однако Флика не слишком привлекает этот футболист. По этой причине «горожанам», возможно, придётся выплатить за Педри все 80 миллионов евро.

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