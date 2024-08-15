Защитник «Челси» Чалоба интересен трём клубам АПЛ

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба может сменить клуб до конца месяца.

25-летний игрок выставлен на продажу – ему даже не позволяют участвовать в тренировках первой команды. По информации журналиста Экрема Конура, интерес к англичанину сохраняет «Астон Вилла», которой, вероятно, придётся искать замену Диего Карлосу. Также за ситуацией следит и «Кристал Пэлас». Третий претендент на воспитанника «синих» – «Ньюкасл».

Стоимость Трево Чалоба оценивается экспертами портала Transfermarkt в 13 млн евро. Футболист находится в системе «Челси» с восьмилетнего возраста.

18 августа «Челси» примет на своём поле «Манчестер Сити» в матче первого тура Премьер-лиги.