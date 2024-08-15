Экс-игрок «Манчестер Сити» назвал «хороший знак» в вопросе будущего Гвардиолы

Бывший игрок «Манчестер Сити» Пол Диков поделился своими мыслями о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Иногда в предсезонке чувствуется усталость, когда игроки и штаб долго отсутствуют. Но я давно не видел Пепа таким энергичным. В отеле и вокруг него, на тренировочном поле и особенно на пресс-конференциях Гвардиола был возбуждён и энергичен. Возможно, мы не видели такого в последние годы, потому что сезоны были долгими, а межсезонья – короткими. Раньше Пепе выглядел немного уставшим, но сейчас он энергичен и жизнерадостен. Надеюсь, это хороший знак», - цитирует Дикова портал Goal.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.