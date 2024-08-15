Хавбек «Манчестер Сити» Филлипс завершил медобследование для трансфера в «Ипсвич»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс в ближайшее время перейдёт в «Ипсвич».

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, только что 28-летний футболист завершил процесс медицинского обследования. Ожидается, что «Ипсвич» объявит об аренде 28-летнего Филлипса в ближайшие выходные дни.

В прошлом сезоне Филлипс принял участие в 20 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2028 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.