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Трансфер Лукаку в «Наполи» может сорваться слухи

15 Августа 2024 • 21:16 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:30

Переход форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в «Наполи» может не состояться.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, «Челси» до сих пор не ответил на предложение «Наполи» по трансферу Лукаку за 30 миллионов евро. Сообщается, что если в ближайшие несколько часов «Наполи» не получит ответ, то выйдет из переговоров и сосредоточится на покупке Давида Нереса из «Бенфики». Трансфер бразильца может обойтись итальянцам в 28 млн евро.

В сезоне-2023/24 Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». В составе римлян он появился на поле в 47 играх, забил 21 мяч и записал на свой счет четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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