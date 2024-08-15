Переход форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в «Наполи» может не состояться.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, «Челси» до сих пор не ответил на предложение «Наполи» по трансферу Лукаку за 30 миллионов евро. Сообщается, что если в ближайшие несколько часов «Наполи» не получит ответ, то выйдет из переговоров и сосредоточится на покупке Давида Нереса из «Бенфики». Трансфер бразильца может обойтись итальянцам в 28 млн евро.

В сезоне-2023/24 Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». В составе римлян он появился на поле в 47 играх, забил 21 мяч и записал на свой счет четыре ассиста.