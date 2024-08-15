Хюрцелер – о Груде: «Он может делать особенные вещи»

В среду «Брайтон» официально объявил о переходе молодого вингера из «Майнца» Брайана Груды. Главный тренер «чаек» Фабиан Хюрцелер высказался о новичке.

«Я бы не сказал, что он типичный немец. Я думаю, у него потрясающие навыки обращения с мячом. Он как мальчишка с улицы, как мы говорим по-немецки. Ему нравится вести мяч; ему нравится держать мяч рядом с собой. Он может делать особенные вещи! Нам нужно дать ему время. Он приехал из Германии. Он очень молод; здесь другая культура», - сказал Хюрцелер на пресс-конференции.

Напомним, что Груда перебрался из «Майнца» на юг Англии за немалую сумму. Больше подробностей о трансфере – здесь.

«Английская премьер-лига — лучшая лига в мире. Мы стараемся интегрировать его как можно быстрее и оказать ему всю необходимую поддержку и помощь, как и всем другим игрокам, чтобы попытаться улучшить его и подготовить к выступлении в лиге», - добавил тренер.