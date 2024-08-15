Тен Хаг прокомментировал покупку Мазрауи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке команды Нуссаире Мазрауи.

Текущим летом защитник перебрался в стан «красных дьяволов» из мюнхенской «Баварии».

«Мазрауи — дополнительный игрок, который может сыграть слева в обороне, пока в команде нет Люка Шоу и Тирелла Маласии», — приводит слова журналиста Фабрицио Романо.

Завтра, 16 августа, «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Фулхэм» в рамках первого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которая будет доступна на LiveResult.