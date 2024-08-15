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Тен Хаг прокомментировал покупку Мазрауи

15 Августа 2024 • 20:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.57 X 4.30 2 5.50
16.08 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке команды Нуссаире Мазрауи.

Текущим летом защитник перебрался в стан «красных дьяволов» из мюнхенской «Баварии».

«Мазрауи — дополнительный игрок, который может сыграть слева в обороне, пока в команде нет Люка Шоу и Тирелла Маласии», — приводит слова журналиста Фабрицио Романо.

Завтра, 16 августа, «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Фулхэм» в рамках первого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которая будет доступна на LiveResult.

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