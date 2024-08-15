«Ньюкасл» анонсировал возвращение Тонали

«Ньюкасл» выпустил заявление, в котором анонсировал возвращение в строй итальянского полузащитника Сандро Тонали после отбытия дисквалификации.

«Мы можем объявить, что Сандро Тонали вернётся в состав в среду, 28 августа, после окончания его десятимесячного запрета на участие в официальных футбольных мероприятиях», - говорится в заявлении.

Напомним, что Сандро Тонали получал длительную дисквалификацию за нарушение правил о ставках.

Первый матч сезона 2024/2025 «Ньюкасл» проведёт в субботу, 17 августа, - против «Саутгемптона». Также Тонали пропустит матч АПЛ против «Борнмута», запланированный на 25 августа.