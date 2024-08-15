Солер может перейти из «ПСЖ» в клуб АПЛ

Полузащитник Карлос Солер в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sports, интерес к 27-летнему испанцу проявляет «Вест Хэм». Предполагается, что «ПСЖ» открыт к трансферу Солера.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Карлоса Солера в 20 миллионов евро. Всего за «ПСЖ» в различных соревнованиях полузащитник провёл 63 официальных матча, в которых записал на свой счёт восемь голов и восемь голевых передач на партнёров.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдёт в субботу, 17 августа.