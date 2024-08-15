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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Солер может перейти из «ПСЖ» в клуб АПЛ

15 Августа 2024 • 17:58 Комментировать

Полузащитник Карлос Солер в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sports, интерес к 27-летнему испанцу проявляет «Вест Хэм». Предполагается, что «ПСЖ» открыт к трансферу Солера.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Карлоса Солера в 20 миллионов евро. Всего за «ПСЖ» в различных соревнованиях полузащитник провёл 63 официальных матча, в которых записал на свой счёт восемь голов и восемь голевых передач на партнёров.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдёт в субботу, 17 августа.

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