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«Кристал Пэлас» ответил на третье предложение «Ньюкасла» по Гехи

15 Августа 2024 • 15:47 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
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17.08 17:00

Лондонский «Кристал Пэлас» получил третье предложение от «Ньюкасла» по трансферу центрального защитника Марка Гехи. По информации от Sky Sports, «орлы» вновь отказались продавать игрока сборной Англии.

Как сообщает источник, «Ньюкасл» уже задумывается над тем, чтобы переключиться на альтернативные варианты на позицию центрального защитника. Ранее «сорок» связывали с Трево Чалобой из лондонского «Челси».

Напомним, Гехи выступал за сборную Англии на последнем чемпионате Европы в Германии, где команда Гарета Саутгейта проиграла в финальном матче сборной Испании со счётом 1:2.

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