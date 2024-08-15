Де Лигт вспомнил о финале Лиги Европы 2017 года, где «Аякс» проиграл «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт вспомнил, как проиграл своей будущей команде в финале Лиги Европы 2017 года в составе амстердамского «Аякса».

«Это было очень давно. К сожалению для меня, мы проиграли, но это был хороший опыт для нас. Мне было 17 лет, поэтому было важно получить такой опыт», – сказал де Лигт в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, де Лигт недавно перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мюнхенской «Баварии» за 55 миллионов евро. На «Олд Траффорд» нидерландец воссоединился со своим бывшим тренером Эриком тен Хагом, с которым работал в амстердамском «Аяксе».