Кадиоглу согласился перейти в английский клуб

Левый защитник «Фенербахче» Ферди Кадиоглу принял предложение клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Ягыза Сабунджуоглу, фуллбек согласовал условия личного контракта с «Брайтоном».

Источник сообщает, что «Брайтон» всё ещё не может согласовать с «Фенербахче» сумму компенсации. Сам Кадиоглу ожидает момента, когда клубы договорятся между собой о сделке, чтобы вылететь в Англию на медосмотр.

Напомним, Кадиоглу был основным защитником сборной Турции на последнем чемпионате Европы в Германии. Ферди помог команде Винченцо Монтеллы дойти до стадии четвертьфинала, где турки уступили Нидерландам.