Мактоминай готов перейти в топ-клуб Серии А

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай выразил готовность перейти в топ-клуб из итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, шотландец хочет перейти в «Наполи», несмотря на наличие других вариантов для продолжения карьеры.

Отмечается, что «Наполи» хочет арендовать Мактоминая на сезон с правом выкупа, но «Манчестер Юнайтед» не устраивает такая сделка. Манкунианцы хотят продать полузащитника на постоянной основе, чтобы пригласить другого футболиста.

Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к трансферу другого полузащитника сборной Шотландии – Билли Гилмора из «Брайтона», который ранее выступал за лондонский «Челси».