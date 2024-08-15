«Манчестер Юнайтед» испытывает сложности с трансферами Угарте и Берге

«Манчестер Юнайтед» испытывает сложности с трансфером нового полузащитника. По информации от журналиста Роба Доусона, главный тренер Эрик тен Хаг хочет видеть в стане манкунианцев нового хавбека до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что среди целей «Манчестер Юнайтед» числятся такие футболисты, как Мануэль Угарте из «ПСЖ» и Сандер Берге из «Бёрнли». За обоих полузащитников просят большую сумму компенсации, поэтому «Манчестер Юнайтед» пока сомневается в целесообразности приглашения одного из перечисленных игроков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может вернуть опорного полузащитника Софьяна Амрабата, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды из «Фиорентины».