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«Манчестер Юнайтед» испытывает сложности с трансферами Угарте и Берге

15 Августа 2024 • 13:22 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 6.80 X 4.60 2 1.45
16.08 21:45

«Манчестер Юнайтед» испытывает сложности с трансфером нового полузащитника. По информации от журналиста Роба Доусона, главный тренер Эрик тен Хаг хочет видеть в стане манкунианцев нового хавбека до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что среди целей «Манчестер Юнайтед» числятся такие футболисты, как Мануэль Угарте из «ПСЖ» и Сандер Берге из «Бёрнли». За обоих полузащитников просят большую сумму компенсации, поэтому «Манчестер Юнайтед» пока сомневается в целесообразности приглашения одного из перечисленных игроков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может вернуть опорного полузащитника Софьяна Амрабата, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды из «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед ПСЖ Сандер Берге Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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