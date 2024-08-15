Оскар Бобб вылетел на операцию, игрок пропустит 3-4 месяца

Нападающий «Манчестер Сити» Оскар Бобб отправился в Барселону на операцию. Напомним, на днях норвежский футболист получил серьёзную травму. По информации от журналиста Джека Гаугана, нападающий пропустит в районе 3-4 месяцев.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Бобба «Манчестер Сити» выйдет на трансферный рынок, чтобы купить норвежцу замену. Клуб также недавно продал Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико», что добавляет необходимость купить дополнительного футболиста в атаку.

В последние недели ходили слухи о том, что Бобб мог перейти в лондонский «Челси», но футболист принял решение остаться в «Манчестер Сити» и бороться за место в основе.