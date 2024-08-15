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Аренда Филлипса в «Ипсвич» не включает опцию выкупа

15 Августа 2024 • 12:31 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
1 8.00 X 5.60 2 1.33
17.08 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс близок к тому, чтобы отправиться в «Ипсвич» на правах аренды. Футболист уже дал согласие на то, что перейдёт в команду Кирана Маккенны до конца сезона.

По информации от BBC, сделка не будет включать в себя опцию выкупа. Если Филлипс сможет хорошо себя проявить в этом сезоне, «Ипсвич» попробует заполучить полузащитника на постоянной основе.

Ранее Филлипс также был интересен мерсисайдскому «Эвертону». Вторую половину прошлого сезона Кэлвин провёл на правах аренды за лондонский «Вест Хэм», но не смог впечатлить тренерский штаб «молотобойцев» и заслужить выкуп на постоянной основе.

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Ипсвич Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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