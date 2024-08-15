Боуэн стал новым капитаном «Вест Хэма»

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн был назначен новым капитаном команды. Главный тренер Хулен Лопетеги решил передать повязку именно англичанину.

«Я всегда хотел быть капитаном, но не ожидал, что появится такая возможность. Думаю, каждый футболист хотел бы быть лидером и иметь уважение в раздевалке», – сказал Боуэн в интервью официальному сайту «молотобойцев».

Напомним, Боуэн был самым результативным футболистом «Вест Хэма» в последних сезонах. В прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний нападающий записал на свой актив 16 голов и 6 результативных передач.