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«Реал Сосьедад» отклонил последнее предложение «Арсенала» по Мерино, но «канониры» не сдаются

15 Августа 2024 • 11:21 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
1 1.18 X 7.40 2 14.00
17.08 17:00

«Реал Сосьедад» отклонил последнее предложение лондонского «Арсенала» по трансферу своего полузащитника Микеля Мерино. По информации от The Guardian, несмотря на полученный отказ, «канониры» не намерены сдаваться.

Отмечается, что «Арсенал» намерен действовать терпеливо. Клуб не будет сразу же возвращаться с новым предложением, чтобы испытать позицию «Реал Сосьедада». Сам Мерино открыт к переходу в команду Микеля Артеты.

Напомним, «Реал Сосьедад» ранее требовал за Мерино в районе 40-50 миллионов евро компенсации. Ранее Микель уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Ньюкасла».

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