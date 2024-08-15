«Манчестер Сити» готов выйти на трансферный рынок после травмы Бобба и ухода Альвареса

«Манчестер Сити» планирует добавить в состав как минимум одного атакующего футболиста. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «горожан» решило всё-таки выйти на трансферный рынок после ухода Хулиана Альвареса и травмы Оскара Бобба, который выбыл на длительный срок.

Пока неизвестно, какого именно футболиста хочет подписать «Манчестер Сити». Сообщается, что руководство «горожан» выбирает между несколькими вариантами.

Напомним, на этих выходных «Манчестер Сити» начнёт новый сезон выездным матчем против лондонского «Челси» в рамках Английской премьер-лиги. Ранее «горожане» выиграли Суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.