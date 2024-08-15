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«Ипсвич» в шаге от аренды полузащитника «Манчестер Сити»

15 Августа 2024 • 10:31 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
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17.08 14:30

«Ипсвич» находится в шаге от того, чтобы пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити». По информации от журналиста Марка Макгрета, команда Кирана Маккенны арендует у «горожан» Кэлвина Филлипса, который ранее был интересен и другим клубам из Английской премьер-лиги.

Филлипс понимает, что в предстоящем сезоне не будет получать стабильную игровую практику в составе «Манчестер Сити». По этой причине полузащитник согласился уйти в аренду в другую команду.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Филлипса арендовал лондонский «Вест Хэм», но полузащитник не смог закрепиться в стартовом составе «молотобойцев».

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Ипсвич Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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