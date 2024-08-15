«Брайтон» заплатит «Лидсу» 50 миллионов евро за нападающего

«Брайтон» принял решение заплатить сумму отступных за трансфер нападающего «Лидса» Жоржиньо Рюттера. По информации от Sky Sports, «чайки» согласились выплатить 50 миллионов евро компенсации.

22-летний Рюттер станет самым дорогим трансфером в истории «Брайтона». Немец успел провести два сезона в составе «Лидса» после перехода из «Хоффенхайма».

В прошлом розыгрыше Чемпионшипа Рюттер отметился 6 голами и 15 результативными передачами. Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер ранее работал с Рюттером, когда занимал должность ассистента наставника молодёжной сборной Германии.