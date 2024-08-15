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«Брайтон» заплатит «Лидсу» 50 миллионов евро за нападающего

15 Августа 2024 • 10:02 Комментировать
Вест Бромвич
...
Лидс
17.08 14:30

«Брайтон» принял решение заплатить сумму отступных за трансфер нападающего «Лидса» Жоржиньо Рюттера. По информации от Sky Sports, «чайки» согласились выплатить 50 миллионов евро компенсации.

22-летний Рюттер станет самым дорогим трансфером в истории «Брайтона». Немец успел провести два сезона в составе «Лидса» после перехода из «Хоффенхайма».

В прошлом розыгрыше Чемпионшипа Рюттер отметился 6 голами и 15 результативными передачами. Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер ранее работал с Рюттером, когда занимал должность ассистента наставника молодёжной сборной Германии.

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