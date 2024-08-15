«Барселона» уверена, что Луис Диас хочет перебраться на «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» уверена в том, что вингер «Ливерпуля» Луис Диас хочет перебраться на «Камп Ноу» в это трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не оставляют попытки заполучить колумбийского футболиста.

Отмечается, что «Ливерпуль» требует за Диаса в районе 60-65 миллионов евро компенсации. «Барселона» нуждается в усилении позиции левого вингера, но требуемая сумма пока отталкивает руководство каталонцев.

Напомним, «Барселона» переключилась на вариант с Диасом после того, как не смогла согласовать трансфер Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, который решил остаться в своём нынешнем клубе.