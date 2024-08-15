Почеттино согласился возглавить сборную США

Бывший тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино близок к тому, чтобы найти себе новую работу. По информации от журналиста Мэтта Лоу, аргентинский специалист согласился возглавить сборную США.

Напомним, в конце прошлого сезона Почеттино покинул «Челси» по обоюдному согласию с руководством. Аргентинский специалист помог лондонскому клубу финишировать на шестом месте в Английской премьер-лиге.

Ранее Почеттино никогда не возглавлял какую-либо сборную. Маурисио в прошлом также работал главным тренером «Эспаньола», «Саутгемптона», лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ».