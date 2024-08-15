«Байер» нацелился на игрока «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг попал в сферу интересов «Байера».

Нидерландец провёл в Бундеслиге два предыдущих сезона, выступая на правах аренды сначала за «Шальке», а затем за «Майнц». Теперь 22-летний игрок может переехать в Германию на постоянной основе – в его подписании заинтересован «Байер». По сведениям Kicker, «фармацевты» попробуют провернуть трансфер центрбека мерсисайдцев до конца месяца, если потеряют Одилона Коссуну.

Стоимость Сеппа ван ден Берга на портале Transfermarkt составляет 12 млн евро, но «Ливерпуль» оценивает футболиста дороже – в 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро).