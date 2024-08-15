Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Байер» нацелился на игрока «Ливерпуля»

15 Августа 2024 • 05:02 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
1 8.00 X 5.60 2 1.33
17.08 14:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг попал в сферу интересов «Байера».

Нидерландец провёл в Бундеслиге два предыдущих сезона, выступая на правах аренды сначала за «Шальке», а затем за «Майнц». Теперь 22-летний игрок может переехать в Германию на постоянной основе – в его подписании заинтересован «Байер». По сведениям Kicker, «фармацевты» попробуют провернуть трансфер центрбека мерсисайдцев до конца месяца, если потеряют Одилона Коссуну.

Стоимость Сеппа ван ден Берга на портале Transfermarkt составляет 12 млн евро, но «Ливерпуль» оценивает футболиста дороже – в 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сепп ван ден Берг Одилон Коссуну Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

14 Августа
22:37
«Ливерпуль» продаст полузащитника в «Ред Булл Зальцбург»
13 Августа
15:42
«Манчестер Сити» не согласовывал контракт с нападающим «Ливерпуля»
04:56
«Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу
04:33
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
12 Августа
22:46
Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили» 1
04:44
Субименди хочет в «Ливерпуль», но всё ещё сомневается в трансфере
00:47
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» 1
11 Августа
23:53
Оуэн – о будущем Трента в «Ливерпуле»: «Только «Реал» может заставить его уйти»
22:46
Ван Дейк: «Ливерпулю» следует подписать нескольких игроков»
22:30
Ван Дейк ответил на вопрос о продлении контракта с «Ливерпулем»
21:33
Слот отреагировал на информацию о возможном переходе Субименди в «Ливерпуль» 1
10 Августа
17:38
«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Субименди
09 Августа
06:11
Слот хочет видеть в «Ливерпуле» нового защитника – клуб рассматривает два варианта
02:55
«Реал Сосьедад» хочет сорвать трансфер Субименди в «Ливерпуль»
00:43
Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»
05 Августа
21:20
«Лестер» поборется за полузащитника «Ливерпуля»
29 Июля
00:05
«Марсель» пытался переманить полузащитника «Ливерпуля»
27 Июля
23:40
«Лестер» и «Саутгемптон» нацелились на вингера «Ливерпуля» 1
25 Июля
00:46
Президент «Реал Сосьедада» отреагировал на слухи о продаже Кубо в «Ливерпуль»
24 Июля
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
20 Июля
03:52
Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»
18 Июля
23:59
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
10 Июля
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
07 Июля
22:22
«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря
03 Июля
23:46
Стало известно, какую зарплату запросил Рабио у «Ливерпуля» 1
02 Июля
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
22:46
Игрок сборной Англии мечтал о переходе в «Ливерпуль», но сделка не состоялась
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
23 Июня
02:16
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны»
20 Июня
12:52
Тренер «Ливерпуля» Слот пошутил на тему жалоб Клоппа на расписание
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИПСВИЧ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ» Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Августа
05:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» нацелился на игрока «Ливерпуля»
04:05 · Англия. Чемпионшип
Сын Роналдиньо продолжит карьеру в Англии официально
02:10 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: «Моуринью уже не вытягивает Европу»
14 Августа
23:25 · Англия. Премьер-лига
Роке интересен двум европейским клубам, «Барселона» требует 30-35 млн евро
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» потратил 30 миллионов евро на вингера «Майнца» официально
23:17 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – об игре в «Челси»: «Люди ещё не видели лучшую версию меня»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш признал, что мог покинуть «Манчестер Юнайтед»
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» закрыл трансфер Мерино
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продаст полузащитника в «Ред Булл Зальцбург»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» требует за Мактоминая почти 30 млн евро – игрок интересен двум клубам
22:20 · Англия. Премьер-лига
Осимхен надеется перейти в «ПСЖ», несмотря на интерес «Челси»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Дэн Эшуорт – о Бруну Фернандеше: «Блестящий лидер, который ежедневно задаёт стандарты»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Все знают, какую страсть я испытываю к «Манчестер Юнайтед»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи провели первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Сити» получил серьёзную травму на тренировке
21:31 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» официально
21:14 · Англия. Премьер-лига
Оуэн спрогнозировал «Арсеналу» чемпионство в АПЛ
18:24 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона АПЛ 2
18:10 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо слухи
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя левыми защитниками
13:48 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен трём клубам
13:35 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Дрогба пытается убедить Осимхена перейти в «Челси»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Возвращение Заха в АПЛ находится под угрозой срыва
12:22 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт выбрал между Месси и Роналду 4
11:23 · Англия. Премьер-лига
Угарте хочет перейти в топ-клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем