Рио Фердинанд: «Моуринью уже не вытягивает Европу»

Жозе Моуринью потерпел неудачу и его клуб не сыграет в Лиге чемпионов - это стало понятно после того, как «Фенербахче» не смог разобраться с «Лиллем». Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после произошедшего критично отозвался о португальском специалисте.

- В противостоянии с «Лиллем» все увидели, почему Моуринью уже не вытягивает европейский уровень. Вместо перепалок с арбитрами лучше бы сфокусировался на футболе, матчи выигрываются на поле, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

До «Фенербахче» Моуринью тренировал итальянскую «Рому», откуда его попросили вон в январе текущего года.