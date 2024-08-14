Роке интересен двум европейским клубам, «Барселона» требует 30-35 млн евро

Нападающий «Барселоны» Витор Роке может быть продан до закрытия трансферного окна.

Возможность подписания бразильца, не проходящего в основной состав «сине-гранатовых», рассматривает лиссабонский «Спортинг». Весьма вероятно, что португальский гранд обратится к «Барселоне» с конкретным предложением по 19-летнему футболисту до конца месяца, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Также на Роке претендует английский «Эвертон» – «ириски» готовы заплатить 28 млн евро. Каталонский гранд требует за форварда 30-35 млн евро. Итоговое решение по игроку ещё не принято.

Витор Роке был приобретён «Барселоной» у бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в начале текущего года. Стоимость трансфера составила 40 млн евро.