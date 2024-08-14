20-летний немецкий вингер Брайан Груда присоединился к клубу АПЛ – «Брайтону». Молодой игрок подписал контракт на четыре года.

Груда – воспитанник академий «Карлсруэ» и «Майнца». Взрослую профессиональную карьеру начал именно в «Майнце». Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро, а оценочная сумма перехода игрока в «Брайтон» - 30 млн евро.

Новичок «чаек» оптимально правый вингер. Однако может сыграть и чистого центрфорварда, а также атакующего полузащитника.

«Брайтон» летом возглавил новый тренер. Это немецкий специалист Фабиан Хюрцелер. Новый сезон «чайки» начнут 17 августа, в этот день коллектив сыграет в гостях с «Эвертоном» в первом туре АПЛ.