Мудрик – об игре в «Челси»: «Люди ещё не видели лучшую версию меня»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик высказался об уровне своей игры.

23-летний футболист продолжает регулярно подвергаться критике за свои выступления. В начале 2023 года «синие» купили его у «Шахтёра» за 70 млн евро без учёта бонусов.

«Люди ещё не видели лучшую версию меня, многое впереди. Я упорно работаю на поле и за его пределами.

Иногда ты очень сильно чего-то хочешь, но это происходит только в нужное время. Ты можешь слишком стараться – нужно найти баланс между этой крайностью и полным отсутствием усилий», – приводит пресс-служба «Челси» слова Мудрика, записавшего на свой счёт семь голов и четыре ассиста в 58 матчах за лондонцев.