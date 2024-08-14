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Бруну Фернандеш признал, что мог покинуть «Манчестер Юнайтед»

14 Августа 2024 • 23:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
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16.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о предложениях от других клубов.

Португалец заключил с «красными дьяволами» новый договор, рассчитанный на три года.

«У меня были конкретные предложения от других клубов, но в «Манчестер Юнайтед» показали, что я важен для проекта, и выразили готовность пойти другим путём, сменить общее направление. Я верю, что впереди у нас прекрасное будущее, учитывая происходящие сейчас перемены. Вот почему я решил остаться.

Были другие варианты, которые меня интересовали, но мне хорошо в «Манчестер Юнайтед». Я чувствую, что здесь ко мне относятся с любовью и уважением», – поведал в интервью клубным источникам 29-летний капитан манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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