Бруну Фернандеш признал, что мог покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о предложениях от других клубов.

Португалец заключил с «красными дьяволами» новый договор, рассчитанный на три года.

«У меня были конкретные предложения от других клубов, но в «Манчестер Юнайтед» показали, что я важен для проекта, и выразили готовность пойти другим путём, сменить общее направление. Я верю, что впереди у нас прекрасное будущее, учитывая происходящие сейчас перемены. Вот почему я решил остаться.

Были другие варианты, которые меня интересовали, но мне хорошо в «Манчестер Юнайтед». Я чувствую, что здесь ко мне относятся с любовью и уважением», – поведал в интервью клубным источникам 29-летний капитан манкунианцев.