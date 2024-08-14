«Арсенал» закрыл трансфер Мерино

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино перейдёт в лондонский «Арсенал».

Разговоры о возможном переходе испанца в ряды «канониров» велись ещё до открытия трансферного окна. По сообщениям инсайдера Экрема Конура, «Арсенал» закрыл сделку по Мерино. О переходе 28-летнего футболиста может быть объявлено официально в скором времени.

Как стало известно в начале месяца, стоимость трансфера составит порядка 30 млн евро. Контракт игрока с «Реал Сосьедадом» истекает следующим летом, поэтому чемпион Европы доступен по сниженной цене. Ценник Мерино на авторитетном портале Transfermarkt – 50 млн евро.