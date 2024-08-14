«Ливерпуль» продаст полузащитника в «Ред Булл Зальцбург»

Молодой футболист «Ливерпуля» Бобби Кларк продолжит карьеру в Австрии.

21-летний полузащитник в ближайшее время пополнит ряды «Ред Булл Зальцбурга». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «красные быки» заплатят за англичанина 10 млн фунтов стерлингов (более 11,5 млн евро), также «Ливерпуль» сможет рассчитывать на 17,5% от суммы будущей перепродажи игрока. Кроме того, английский гранд получит первоочерёдное право обратного выкупа выпускника своей академии.

Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» – Пепейн Лейндерс, до недавних пор работавший ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Бобби Кларк провёл 14 матчей за первую команду мерсисайдцев, отметившись одним голом и двумя ассистами.