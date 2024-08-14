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«Манчестер Юнайтед» требует за Мактоминая почти 30 млн евро – игрок интересен двум клубам

14 Августа 2024 • 22:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.55 X 4.40 2 5.70
16.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» не намерен делать скидки желающим приобрести полузащитника Скотта Мактоминая.

Несколькими неделями ранее шотландца пытался подписать «Фулхэм», предложивший 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро), а в настоящий момент переговоры по 27-летнему игроку ведёт итальянский «Наполи». По данным журналиста Пола Хёрста, в «Манчестер Юнайтед» решили, что хавбек не будет продан в текущее трансферное окно, если кто-то из претендентов не предложит 25 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро).

Контракт Скотта Мактоминая истекает следующим летом, но может быть автоматически продлён клубом в одностороннем порядке ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
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