«Манчестер Юнайтед» требует за Мактоминая почти 30 млн евро – игрок интересен двум клубам

«Манчестер Юнайтед» не намерен делать скидки желающим приобрести полузащитника Скотта Мактоминая.

Несколькими неделями ранее шотландца пытался подписать «Фулхэм», предложивший 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро), а в настоящий момент переговоры по 27-летнему игроку ведёт итальянский «Наполи». По данным журналиста Пола Хёрста, в «Манчестер Юнайтед» решили, что хавбек не будет продан в текущее трансферное окно, если кто-то из претендентов не предложит 25 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро).

Контракт Скотта Мактоминая истекает следующим летом, но может быть автоматически продлён клубом в одностороннем порядке ещё на год.