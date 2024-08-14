Осимхен надеется перейти в «ПСЖ», несмотря на интерес «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен по-прежнему хочет перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд считается главным претендентом на 25-летнего футболиста, однако не может сделать предложение, пока не расстанется с Рандалем Коло-Муани или Гонсалу Рамушем. По обновлённым сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, Осимхен всё ещё рассчитывает, что сможет присоединиться к «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

Работу над подписанием нигерийца ведёт «Челси», также интерес к нему проявлял лондонский «Арсенал», однако сам форвард не горит желанием переезжать в Англию – он решительно настроен стать игроком парижан.