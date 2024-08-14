Дэн Эшуорт – о Бруну Фернандеше: «Блестящий лидер, который ежедневно задаёт стандарты»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о новом контракте Бруну Фернандеша с манкунианцами. Игрок полузащиты подписал соглашение ещё на три года с возможностью автоматического продления на год.

«Бруну выступал на высоком уровне с замечательной последовательностью с момента его прихода в клуб. Он блестящий лидер, который ежедневно задает стандарты и вдохновляет игроков и персонал выступать на самом высоком уровне каждый день. Преданность Бруну клубу олицетворяет то, что требуется для того, чтобы быть игроком «Юнайтед». Он остаётся ключевым для всего, чего мы хотим достичь здесь, и мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы добиться успеха», - приводит слова Эшуорта пресс-служба «МЮ».

Напомним, что в «МЮ» Бруну оказался четыре с половиной года назад. Ранее португалец прокомментировал свой новый контракт.