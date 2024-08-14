Бруну Фернандеш: «Все знают, какую страсть я испытываю к «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подписал новый контракт с английским клубом. Для пресс-службы манкунианцев он прокомментировал подписание соглашения.

«Все знают, какую страсть я испытываю к «Манчестер Юнайтед». Я понимаю ответственность и значимость ношения этой футболки, а также уровень самоотверженности и желания, необходимые для того, чтобы представлять этот невероятный клуб», - говорит Бруну.

Напомним, что в клубе футболист уже четыре с половиной года после перехода из лиссабонского «Спортинга».

«У меня уже было здесь [в Манчестере] так много особенных моментов: я слышал, как мое имя поют на стадионе, оформил хет-трик в ворота «Лидса», выводил команду на «Олд Траффорд» в еврокубках и поднимал трофеи на «Уэмбли». Но я бы не подписал этот контракт, если бы не верил, что мои лучшие моменты в футболке «Юнайтед» еще впереди», - добавил Бруну.

Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»