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Де Лигт и Мазрауи провели первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

14 Августа 2024 • 22:09 Комментировать

В минувший вторник «Манчестер Юнайтед» официально усилился двумя защитниками из «Баварии». Клуб пополнили Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи.

А уже сегодня, 14 августа оба игрока провели свои первые тренировки в новом клубе. Фотографиями делится пресс-служба «МЮ».

Напомним, что каждый из защитников прекрасно знает нынешнего главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага. Вместе они работали в своё время в амстердамском «Аяксе», особенно в то время, когда нидерландский столичный клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Новый сезон «МЮ» начнёт в пятницу домашним поединком против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Нуссер Мазрауи Маттейс де Лигт ещё теги
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