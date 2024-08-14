Де Лигт и Мазрауи провели первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

В минувший вторник «Манчестер Юнайтед» официально усилился двумя защитниками из «Баварии». Клуб пополнили Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи.

А уже сегодня, 14 августа оба игрока провели свои первые тренировки в новом клубе. Фотографиями делится пресс-служба «МЮ».

Напомним, что каждый из защитников прекрасно знает нынешнего главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага. Вместе они работали в своё время в амстердамском «Аяксе», особенно в то время, когда нидерландский столичный клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Новый сезон «МЮ» начнёт в пятницу домашним поединком против «Фулхэма».