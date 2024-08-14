Вингер «Манчестер Сити» получил серьёзную травму на тренировке

Футболист «Манчестер Сити» Оскар Бобб выбыл из строя из-за повреждения.

У 21-летнего вингера подозрение на перелом. По информации журналиста Джека Гагана, травма была получена на тренировке, причём без контакта с другими игроками. Предполагается, что норвежцу предстоит длительное восстановление. Конкретные сроки будут определены позднее.

Оскар Бобб вышел в старте в недавнем матче Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Футболист провёл на поле всю игру и отметился результативной передачей. Кроме того, Хосеп Гвардиола выпускал молодого игрока в основе во всех предсезонных поединках команды.