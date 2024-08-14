Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продлил свой контракт с манкунианцами. Новое соглашение португальца рассчитано на три года, в нём есть опция продления ещё на сезон.

Фернандешу 29 лет, в «МЮ» он оказался ещё четыре с половиной года назад после перехода из лиссабонского «Спортинга». За период игры в Манчестере он завоевал два трофея: Кубок Лиги и Кубок Англии в прошлом сезоне. Сам полузащитник является воспитанником «Боавишты».

В новом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» стартует уже совсем скоро, в эту пятницу. 16 августа коллектив ожидает домашняя игра первого тура против «Фулхэма».