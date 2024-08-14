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Оуэн спрогнозировал «Арсеналу» чемпионство в АПЛ

14 Августа 2024 • 21:14 Комментировать

Знаменитый в прошлом форвард «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майл Оуэн спрогнозировал итоговую турнирную таблицу нового сезона АПЛ, а именно её верхнюю часть.

По мнению Оуэна для пресс-службы АПЛ, первым по итогу сезона будет, наконец, лондонский «Арсенал». Второе место займёт «Ливерпуль», бронза будет у «Астон Виллы». «Манчестер Сити» Оуэн дал всего лишь четвёртое место.

Напомним, что по итогу прошлого сезона чемпионом Англии вновь стал «Манчестер Сити». «Арсенал» второй сезон подряд проиграл чемпионскую гонку и финишировал на втором месте.

В матче за Суперкубок Англии в прошлые выходные победу одержал «Манчестер Сити». «Горожане» в серии пенальти обыграли «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Майкл Оуэн Арсенал Лондон Астон Вилла ещё теги
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