Оуэн спрогнозировал «Арсеналу» чемпионство в АПЛ

Знаменитый в прошлом форвард «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майл Оуэн спрогнозировал итоговую турнирную таблицу нового сезона АПЛ, а именно её верхнюю часть.

По мнению Оуэна для пресс-службы АПЛ, первым по итогу сезона будет, наконец, лондонский «Арсенал». Второе место займёт «Ливерпуль», бронза будет у «Астон Виллы». «Манчестер Сити» Оуэн дал всего лишь четвёртое место.

Напомним, что по итогу прошлого сезона чемпионом Англии вновь стал «Манчестер Сити». «Арсенал» второй сезон подряд проиграл чемпионскую гонку и финишировал на втором месте.

В матче за Суперкубок Англии в прошлые выходные победу одержал «Манчестер Сити». «Горожане» в серии пенальти обыграли «Манчестер Юнайтед».